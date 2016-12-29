Двоє моряків з арештованого в Лівії судна повернулися в Україну, - МЗС

Двоє громадян України - члени екіпажу судна, яке було заарештовано в Лівії, повернулися додому 28 грудня.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на сторінці в Facebook.

"Завдяки комплексним заходам МЗС і Посольства України в Туніській Республіці 28 грудня 2016 року забезпечено повернення на Батьківщину двох громадян України-членів екіпажу судна, яке у березні ц.р. було заарештовано в м. Місурата (Держава Лівія)", - відзначили в МЗС.

Нагадаємо, в березні в Лівії за підозрою в контрабанді нафтопродуктів заарештували судно Captain Khayyam з екіпажем, у складі якого були п'ять громадян України, а також громадяни Туреччини і Азербайджану.

Незабаром після арешту лівійська влада з "міркувань гуманності" відпустили члена екіпажу - громадянку України, яка за сприяння українських дипломатів повернулася на батьківщину.