Гопко сподівається, що новий закон про дипслужбу буде у ВР в лютому

У Комітеті Верховної Ради у закордонних справах розраховують, що новий закон про дипломатичну службу протягом січня буде погоджений з усіма ключовими організаціями, а в лютому 2017 року зареєстрований у парламенті.

Про це на брифінгу в четвер заявила голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко, повідомляє Укрінформ.

"Один із наших амбітних планів - до кінця січня узгодити текст закону про дипломатичну службу з усіма ключовими організаціями, зокрема Мінсоцполітики, Міністерством фінансів та іншими, щоб у лютому можна було нарешті зареєструвати такий перезрілий і наболілий закон", - сказала Гопко.

Вона розповіла, що, згідно з попереднім планом, цей документ був представлений Міністерством закордонних справ відразу після набуття чинності 1 травня закону про державну службу.

"Стосовно поточного стану закону про дипслужбу, то у понеділок (26 грудня) у нас було одне із засідань Комітету з представниками МЗС та інших організацій, які зачіпає реформа дипломатичної служби. Ми пройшли вже 65 статей цього величезного документа", - повідомила Гопко.