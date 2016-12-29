Гройсман наголосив на важливості освіти в Україні

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на важливості підтримки освіти з боку держави. Про це він повідомив на відкритті дитсадка в Києві.

"Освіта має отримати з боку держави найвищу увагу і повагу, для того, щоб наші діти отримували якісні знання і були конкурентними", — наголосив Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. грн з 2017 року.