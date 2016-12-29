Гройсман про ситуацію з каналом "1+1": Сприймаю негативно, чим зможу - підтримаю

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що знайомий з ситуацією про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "1+1" і сприймає її негативно. Про це глава уряду сказав під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал "112 Україна".

"Так, я вчора отримав ваше звернення (телеканалу, - ред.). Абсолютно негативно сприймаю навіть інформацію про те, що можуть бути якісь утиски. Я думаю, що потрібно дочекатися офіційної позиції Нацради і далі все буде відомо. Наскільки я розумію, то сьогодні загроз невидачі ліцензії немає, як мене поінформували. Якщо немає загрози, то будемо вважати, що було непорозуміння. Але якщо, не дай Бог, ми будемо бачити якісь проблеми, я не буду стояти осторонь, і чим зможу підтримати, завжди підтримаю. Я підтримую свободу слова в країні. Вважаю, що свобода слова настільки важлива, як повітря, тому що це дозволяє нам мінятися, бути відкритими", - зазначив прем'єр-міністр.

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