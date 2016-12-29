Іракські сили почали новий наступ проти ІД у Мосулі

Іракські сили почали новий наступ проти "Ісламської держави" в низці південно-східних районів міста Мосул.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників іракського МВС, передає Європейська правда.

"Зараз наші війська наступають. За перші 5 або 10 хвилин, взяли 500 метрів. Тільки зараз вони починають стріляти", – цитує агенція одного з офіцерів іракського спецназу МВС.

Повідомляється, що наступ елітних спецпідрозділів проводиться в районі Інтісар, тоді як федеральна поліція та регулярні війська, передислоковані з південної околиці Мосула 2 тижні тому, повинні почати наступ в сусідньому районі.

Нагадаємо, ІД виробляє зброю у промислових масштабах поблизу іракського міста Мосул.