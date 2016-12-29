Кабмін скасував ліцензування експорту вугілля і газу

Кабінет міністрів України виключив природний газ та антрацит з переліку товарів, що підлягають ліцензуванню при експорті у 2017 році.

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №1009 від 28 грудня 2016 року.

"У 2017 році зменшено у порівнянні з 2016 роком на дві товарні позиції перелік товарів, експорт яких підлягатиме ліцензуванню, зокрема, експорт газу природного та експорт антрациту у 2017 році не ліцензуватиметься", - йдеться в поясненні до документа.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" отримає 4 млрд грн кредиту від "Укргазбанку".