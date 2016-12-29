Карасьов про ситуацію навколо мережі "АТБ": Це може бути замовлення

Інформаційну кампанію проти всеукраїнської торгівельної мережі АТБ можна пояснити замовленням конкурентів. Таку думку в ефірі телеканалу «Еспресо» висловив директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов.

Коментуючи порівняння націоналізації «Приватбанку» з націоналізацією торговельної мережі АТБ, про що цього тижня в телеефірах розповідали народні депутати Віталій Купрій та Дмитро Лубінець, Вадим Карасьов відзначив, що це – геть різні ситуації, та зовсім різний бізнес: «Приватна власність – священна. Будь-яка націоналізація може відбуватися лише за добровільною згодою власника за згодою власників. Коли говорять, - давайте націоналізуємо якісь підприємства, - ви націоналізували, - А далі що? Держава бере на себе всі зобов’язання, а не завжди може їх належним чином забезпечити. Це значить, державний бюджет буде фінансувати зарплати, всю операційну діяльність, покупки, закупки звичайного супермаркета? На якій підставі?», - відзначив він.

«Це конкуренти можуть грати, тим більше там родинні, я так знаю, проблеми. Між зятем та тестем. Це може бути заказним», - конкретизував він (власник мережі – Геннадій Буткевич, його екс-зять – Сергій Рибалка, народний депутат від Радикальної партії, - ред.).

Нагадаємо, протягом тижня з ініціативою націоналізувати АТБ у різних телевізійних ефірах виступили народні депутати Віталій Купрій (позафракційний) та Дмитро Лубінець (фракція БПП).

Раніше повідомлялося, що в "АТБ" назвали брехнею повідомлення про затримання їхнього топ-менеджера.