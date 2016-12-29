Кемерон може стати наступним генсеком НАТО, - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон може стати наступним генеральним секретарем НАТО в залежності від того, чи буде висувати його кандидатуру Тереза Мей.

Про це повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на свої джерела.

За словами джерел видання, Великобританія займає сильну позицію в НАТО, оскільки є найбільшою і найбільш значущою у військовому плані країною після США. Також країна прагне зайняти більш активну роль в Альянсі після виходу зі складу Євросоюзу.

Чиновники, близькі до Камерона, заявили, що Великобританія тільки виграє від його повернення на політичну арену. Також вони зазначили, що екс-прем'єр готовий розглянути таку можливість.

"Ми повинні знайти для нього роль - він може запропонувати дуже багато - і переконати його знову битися за Британію", - цитує газета слова з джерел.

Видання пише, що у разі призначення, Камерон буде заробляти 222,019 фунтів стерлінгів.

Нинішній генсек Альянсу Єнс Столтенберг покине пост або в 2018 році, або в 2019-му.

За весь час існування НАТО представники з Великобританії вже три рази ставали генеральними секретарями: Гастінгс Ісмей обіймав цю посаду з 1952 по 1957 рік, Пітер Каррінгтон - з 1984 по 1988 рік, а Джордж Робертсон - з 1999-го по 2004-й.