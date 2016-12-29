Курц пропонує фінансово тиснути на країни за відмову брати назад біженців

Євросоюз має обмежувати розмір міжнародної грошової допомоги, країнам, що відмовляються приймати назад своїх громадян, яким не надали статус біженця в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц в інтерв'ю Der Spiegel.

"Багато країн просто не зацікавлені в тому, щоб ми відправляли назад їхніх громадян", - сказав Курц.

На його думку, причина такої поведінки в тому, що грошові перекази біженців з Європи не батьківщину є важливим джерелом валютних надходжень для цих країн.

Тому Курц пропонує, якщо якась країна відмовляється приймати своїх громадян, то ЄС повинен відповідно скоротити обсяг міжнародної допомоги для неї.

Крім того, австрійський міністр підкреслив необхідність посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС.

"Якщо ми не можемо контролювати, хто взагалі іммігрує до ЄС та хто тут проживає, тоді це - ризики для безпеки", - сказав він.

Курц наголосив на неприпустимості ототожнення біженців з терористами, але зазначив, що було б помилкою вважати, що біженці ніколи не можуть бути злочинцями або терористами.

"Я попереджав ще півтора року тому, що маршрути мігрантів також можуть бути використані терористами. На жаль, це справдилося", - сказав він.

Нагадаємо, Сирійська армія припиняє всі військові операції з 30 грудня.