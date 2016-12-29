Китаянка встановила рекорд, народивши здорову дитину в 64 роки

Жителька китайської провінції Цзілінь народила сина в 64 роки, ставши найстаршою жінкою в Китаї, яка народила здорову дитину.

Пологи пройшли в середу в одній з лікарень в місті Чанчунь.

Зазначається, що жінці вдалося завагітніти за допомогою процедури ЕКЗ (екстракорпорального запліднення).

Як повідомили знайомі жінки, вона з чоловіком зважилася на народження дитини в такому віці після того, як померла їхня єдина дитина.

Нагадаємо, температура на Північному полюсі в листопаді і грудні на рекордні 5 градусів перевищила середні показники.