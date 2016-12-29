Київрада розгляне петицію про знесення нового фасаду театру на Подолі

Київрада прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Подолі.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Зазначається, що електронна петиція "Знести новий фасад театру, та зобов'язати повернути історичний вигляд будинку" набрала необхідну кількість голосів та прийнята до розгляду.
Петицію розглянуть постійні комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики.
Автор звернення Віктор Назаренко стверджує, що Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва та всієї України і він повинен бути збережений у первісному стані, яким був збудований у 18 столітті.
Джерело: День