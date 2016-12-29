"Mitsubishi Motors" знизить ціну на автівки для української поліції

Голова корпорації "Mitsubishi Motors" погодився на прохання голови МВД України Арсена Авакова знизити ціну на автівки Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції на 14%.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Радий повідомити, що голова корпорації "Mitsubishi Motors" пан Осамі Месуко погодився взяти до уваги моє звернення щодо можливості оптимізації вартості автомобілів "Mitsubishi Outlander PHEV" для української поліції у зв’язку з особливістю ситуації в країні, та висловив готовність надати знижку", - зазначив Аваков.

За його словами, в результаті перемовин Нацполіція отримує можливість придбати за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу 958 440 774,25 грн. орієнтовно на 101 спеціалізований автомобіль "Mitsubishi Outlander PHEV" більше.

Однак остаточну ціну визначать після погодження змін до договору та узгодження кількості в установленому порядку з Міністерством екології та природних ресурсів та іншими органами.

"Оголошення про проведення процедури закупівлі автомобілів UA-2016-11-16-001476-a оприлюднене на веб-порталі публічних закупівель ProZorro", - уточнив міністр внутрішніх справ.