Минулої доби 2 бійців загинули, 2 отримали поранення, - Мотузяник

За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Про це в ході брифінгу повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє зазнали поранень", - зазначив він.

За словами Мотузяника, один військовослужбовець загинув вчора внаслідок бою в районі Крутої Балки, інший військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень під час розмінувальних робіт неподалік Троїцького.