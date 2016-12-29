МЗС України вимагає від Росії негайного звільнення заручників

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з репресіями, що тривають, незаконними затриманнями, обшуками й арештами, а також тортурами й жорстоким поводженням щодо громадян України і вимагає їх негайного звільнення.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства.

"МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників", - йдеться у документі.

У МЗС зазначають, що Україна разом з нашими міжнародними партнерами докладає всіх можливих політико-дипломатичних і правових зусиль для звільнення з російського полону своїх громадян. Однак Москва в порушення норм міжнародного права й надалі продовжує утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Ферата Сайфуллаєва, Сергій Литвінова, Олексій Чирнія, Руслана Зейтуллаєва, Станіслава Клиха, Валентина Вигівського, Юрія Прімова, Віктора Шура, Олександра Костенка, Євгена Панова, Рустема Ваітова, Енвера Бекірова, Емір-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзі Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова, Алі Асанова, Андрія Коломійця, Володимира Балуха, Теймура Абдуллаєва, Узаїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Володимира Присича, Олексія Штиблікова, Олексія Бесараба, Володимира Дудка, Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Леоніда Пархоменка, Редвана Сулейманова, Еміля Джемаденова, Рустема Ісмаілова, Миколу Шиптура та багатьох інших українців. Ще двоє громадян України - Ільмі Умеров і Микола Семена, хоч і не перебувають сьогодні у в'язниці, однак продовжують піддаватись переслідуванню з боку російської окупаційної влади.

Водночас, незважаючи на численні заклики України й міжнародного співтовариства з вимогою негайно звільнити незаконно утримуваних і засуджених українців, російське керівництво продовжує ганебну практику використання громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави, підкреслюють у МЗС.

"Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх». Хоча в Україну й повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей", - наголошується у документі.

Окрім того, останнім часом особливого загострення набула ситуація з громадянами України, яких шахрайським способом було втягнуто в незаконні схеми із розповсюдження наркотичних речовин на території РФ, констатують в МЗС.

"Зловмисність дій Кремля стосовно громадян України набула настільки непрогнозованого і загрозливого характеру, що в Україні змушені застерігати співвітчизників від здійснення поїздок на територію Російської Федерації та на тимчасово окуповані нею українські території", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті Міністерство закордонних справу України закликало держави-члени ООН вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на Російську Федерацію через злісне порушення нею ключових положень Загальної декларації прав людини, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, інших засадничих міжнародно-правових документів, а також нехтування вимогами Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/C.3/71/L.26 «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».