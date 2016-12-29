На кордоні Вірменії та Азербайджану відбувся бій, є загиблі

У четвер вранці, 29 грудня, на ділянці кордону між Вірменією і Азербайджаном почався бій між збройними силами двох країн.

Про це з посиланням на вірменське військове відомство передає NEWS.am.

Як повідомляється, в результаті зіткнення загинули троє військовослужбовців Вірменії - двоє солдатів строкової служби та один офіцер.

У Міноборони країни заявили, що їх позиції атакувала диверсійна група збройних сил Азербайджану, яка намагалася прорватися через кордон на південному-східі від села Чинари.

Після цього вірменські військові відкрили вогонь зі снайперських гвинтівок і гранатометів.

При цьому наголошується, що з боку Азербайджану також є як мінімум один убитий, однак точна кількість втрат не уточнюється.

У свою чергу в Баку заявили, що армія Вірменії "протягом доби порушила режим припинення вогню в різних напрямках фронту в цілому 39 разів", передає Інтерфакс.

Нагадаємо, збройний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією за контроль над Нагірним Карабахом (Арцахом) триває з перемінною інтенсивністю з 1991 року. За час конфлікту загинули близько 30 тисяч людей.

Найгостріша фаза конфлікту було припинено в 1994 році підписанням Бішкекського протоколу про перемир'я між Азербайджаном і невизнаною Нагірно-Карабахської республікою. З точки зору міжнародного права, конфлікт являє приклад протиріч між фундаментальними принципами формування міжнародних відносин: принцип територіальної цілісності (Нагірний Карабах є суверенною територією Азербайджану) з одного боку, і правом народу на самовизначення (більшу частину населення Карабаху складають етнічні вірмени) - з іншого.