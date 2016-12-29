НБУ монетизував ОВДП для "ПриватБанку"

Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики для ПАТ КБ "ПриватБанк".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У рамках оздоровлення ПАТ КБ "ПриватБанк" Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації банку після його переходу у державну власність. Для цього вчора, 28 грудня 2016 р., Національний банк купив ОВДП на суму 25,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти, отримані від продажу ОВДП, більшою мірою спрямували на погашення заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування.

Вчора після монетизації ПАТ КБ "ПриватБанк" вже погасив цю заборгованість перед регулятором.

Відтак, кошти від монетизації ОВДП для ПАТ КБ "ПриватБанк" не буде спрямовано на покриття відтоків за депозитами з банку, і вони не матимуть значного впливу на валютний ринок та рівень інфляції.

Нагадаємо, у "ПриватБанку" оголосили новий склад керівництва.