"Немає підстав позбавляти канал "1+1" мовлення в ефірі", - перший заступник голови Нацради

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк в коментарі «Дню» заявила, що немає жодних підстав позбавляти канал мовлення в ефірі, і вона ніколи не підтримає таке рішення.

«Рішення про продовження ліцензії телеканалу «1+1» було проголосоване Нацрадою 15 грудня і має бути виконане. Моя позиція – немає жодних підстав позбавляти канал мовлення в ефірі. Це був би дуже шкідливий, несподіваний для мене прецедент, ніколи це не підтримаю. Не знаю, чому відбулася затримка з виданням ліцензії, але думаю, що це відбудеться у встановлений законом терміни і спосіб. Навколо заяви була піднята гучна інформаційна хвиля, я так само буду її аналізувати і шукати пояснень. Закінчення цієї історії може бути тільки таким, на якому я стою – що ліцензія буде видана. Іншої думки і шляху не може бути. Поки рано розбирати, на кому лежить провина за затягування процесу, адже нічого не сталося. Не пройшов термін, згідно якого процедури проходять і ніякого правопорушення немає», - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня 2016 року, спливає останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу «1+1». Поставши перед загрозою не отримати право на проводження мовлення, команда «Плюсів» уночі оприлюднила звернення до Президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія та Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під назвою «1+1» позбавляють ліцензії», у якому висловила стурбованість тим фактом, що їх можуть позбавити мовлення (скасувати рішення Нацради), а також заявили, що володіють інформацією про «намагання рейдерського захвату каналу».

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