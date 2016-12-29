Нокаут українського боксера Ломаченка визнали одним із кращих 2016 року

Нокаут, в який український боксер Василь Ломаченко відправив пуерторіканця Романа Мартінеса, визнаний одним із кращих в році, що минає.

Лауреатів у номінації "Найкращий нокаут року" назвав американський телеканал ESPN.

Як відомо, 11 червня Ломаченко в США нокаутував Марітнеса у 5-у раунді. Суперник українця не зміг відійти від потужного удару в голову і навіть не спробував встати з рингу. Ломаченко додав до свого титулу чемпіона WBO у напівлегкій категорії чемпіонський пояс у першій легкій вазі.

Після цього, 27 листопада, український боксер захистив чемпіонський титул, достроково перемігши у Лас-Вегасі Ніколаса Волтерса з Ямайки. Суперник на 8-й раунд не вийшов.

Нагадаємо, українець Василь Ломаченко став кращим боксером 2016 року за версією авторитетного боксерського видання Вoxingnews24.