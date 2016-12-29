Нинішній курс керівництва Ізраїлю є небезпечним, - Керрі

Конфлікт на Близькому Сході можна вирішити лише шляхом створення двох держав для двох народів. Про це заявив очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Джон Керрі в спеціальній промові у Вашингтоні.

За його словами, США і надалі дотримуються цієї позиції, адже саме такий шлях уможливить тривалий мир між палестинцями та Ізраїлем. Саме тому США не наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, якою засуджується політика Ізраїлю щодо розбудови поселень на Західному березі річки Йордан, пояснив Керрі. Метою США й надалі залишається "тримати відкритим шлях до розв'язання у вигляді створення двох держав", наголосив керівник Держдепу.

Керрі застеріг, що подальше збереження статус-кво буде схоже на "тривалу окупацію". Він також заявив, що "плани щодо розбудови поселень" становлять серйозну загрозу майбутньому Ізраїлю. Мовляв, Вашингтон прагне, щоб Ізраїль був "єврейською та демократичною державою, що живе поруч зі своїми сусідами у мирі та безпеці".

Натомість, якщо Ізраїль прагне вирішення за формулою "одна держава", тоді ця держава може бути "або єврейською, або демократичною", наголосив Керрі, цитує інформагенція AFP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на промову Керрі, назвавши її "спрямованою проти Ізраїлю", передає інформагенція dpa.

За кілька годин до виступу Керрі новообраний президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику адміністрації Обами щодо Ізраїлю. Трамп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter: "Ми не можемо й надалі ставитися до Ізраїлю з таким нехтуванням та такою неповагою". Він висловив підтримку Ізраїлю та зазначив, що 20 січня (день інавгурації Трампа. - Ред.) швидко наближається.

Нагадаємо, мерія Єрусалиму скасувала голосування з питання будівництва поселень у східній частині міста, яка відповідно до резолюції Ради безпеки ООН є палестинською територією.