Один з командирів ІДІЛ загинув в результаті авіаудару, - Пентагон

В результаті авіаудару сил очолюваної США коаліції загинув один з провідних командирів терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії Абу Джандаль аль-Куваіті.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Згідно із заявою центру, аль-Куваіті загинув 26 грудня на півночі Сирії. Він був членом ІДІЛ і брав участь у поверненні під їхній контроль стародавнього сирійського міста Пальміра.

Потім аль-Куваіті перевівся ближче до "столиці" ІДІЛ міста Ракка, щоб спробувати поліпшити оборону ІДІЛ у протистоянні із загонами сирійської опозиції, яку підтримують США.

Він був залучений до використання смертників, саморобних вибухових пристроїв та хімічної зброї проти "Демократичних сил Сирії" (SDF).

За деякими даними, аль-Куваіті був "номером два" серед польових командирів ІДІЛ у Сирії.