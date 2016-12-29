Парламент Колумбії ухвалив закон про амністію бойовиків FARC

Парламент Колумбії ухвалив закон про амністію бойовиків ліворадикального угрупування FARC.

"Завдяки Конгресу, який в історичному голосуванні ухвалив закон про амністію, зроблено перший крок до укріплення миру", - написав президент країни Хуан Мануель Сантос у Twitter.

Закон підтримали 69 зі 102 членів Сенату і 121 зі 166 членів нижньої палати Конгресу. Ніхто не голосував проти, але багато депутатів утрималися, пише інформагенція AFP.

Голова Сенату заявив, що даний закон призведе до складання зброї 5700 бойовиків, які покинуть свою боротьбу згідно з мирними домовленостями, досягнутими раніше між владою країни та FARC.

Закон про амністію стосується більшості злочинів, вчинених бойовиками, але не звільняє від відповідальності за воєнні злочини та порушення прав людини.

Нагадаємо, 30 листопада Верхня палата конгресу Колумбії одноголосно схвалила підписання переглянутого мирної угоди між урядом країни і повстанцями з FARC.