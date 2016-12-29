Поліція і Нацгвардія перейшли на посилений режим роботи у Києві

Поліція Києва і співробітники Нацгвардії перейшли на посилений режим роботи.

Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності столичного управління Нацполіції Руслан Кузьменко, пише 112-Україна.

За словами правоохоронця, з 28 по 30 грудня проводяться оперативно-тактичні заходи щодо попередження та припинення злочинів у Києві, на вулицях Києва, залізничних і автовокзалах, транспортних зупинках і платформах. Всього в охороні правопорядку задіяно близько 1,5 тисячі особового складу, з них 200 осіб – службовці Нацгвардії.

"Також у новорічні свята додатково буде виведено 500 співробітників особового складу поліції і Нацгвардії, які у новорічну ніч чергуватимуть біля нашої центральної ялинки і в районах Києва, де ще знаходяться 11 ялинок", - уточнив він.