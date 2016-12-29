Полковнику Без'язикову повідомили про підозру у державній зраді, - СБУ

Служба безпеки України за погодженням з ГПУ повідомила колишньому начальнику розвідки одного з армійських корпусів, полковнику ЗСУ Івану Без'язикову про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Служба має незаперечні докази (свідчення свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, підконтрольних російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримала за підозрою у співпраці зі спецслужбами Росії полковника Збройних сил України Івана Без'язикова.

Повідомлялося, що під час перебування в полоні він носив форму офіцера РФ і мав при собі зброю, а також вільно пересувався і спілкувався із представниками російських спецслужб, які перебували на окупованих територіях Донбасу.

Без'язикова звільнили з полону, де він перебував від серпня 2014 року, 5 липня 2016 року.