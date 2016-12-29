Польща може закрити пішохідний перетин кордону з Україною

Польське прикордонне відомство звернулося до України з проханням не продовжувати термін роботи експериментального пішохідного пункту перетину кордону Угринів-Долгобичув.

Інформацію про це підтвердили у адміністрації Люблінського воєводства, повідомляє "Європейська правда".

Пункт функціонував у режимі експерименту від 1 липня 2015 року на базі інфраструктури автомобільного КП. Після першого 6-місячного періоду робота пункту двічі продовжувалася ще на півроку. За 16 місяців ним скористалися майже 230 тисяч людей, 85% з яких складали громадяни України.

Черговий період роботи пункту спливає 31 грудня 2016 року. Водночас, наприкінці поточного року польська служби охорони кордону звернулася до українських колег з проханням не ініціювати продовження експерименту та повернутися до виключно автомобільного пункту.

В адміністрації Люблінського воєводства вважають, що "переважна більшість тих, хто перетинали кордон, не були справді пішими або велосипедистами, а використовували пішохідний перетин для пришвидшення проходження кордону. Виходили з одного автомобіля на українській стороні та сідали в інший на польський".

В Люблінському воєводстві підтримали ідею відкриття обладнаних постійних пунктів пішого перетину кордону, але зазначили, що це потребує фінансових вкладень та 1,5 року на проведення робіт.