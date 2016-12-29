Польща вимагає від Росії записи з кабіни пілотів під час Смоленської катастрофи

Міністерство закордонних справ Польщі вимагає від Росії негайно передати невідомі досі польській стороні записи з кабіни польського президентського літака Ту-154М.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

Речниця відомства Йоанна Вайда пояснила, що йдеться про фрагменти розмов, які могли бути зареєстровані за мить до катастрофи біля смоленського аеропорту 10 квітня 2010 року.

Під час щорічної прес-конференції минулого тижня президент РФ Володимир Путін повідомив, що він читав стенограму розмов пілотів літака польського президента Лєха Качинського та "особи з охорони". За словами Путіна, ця особа зайшла до кабіни пілотів і вимагала, щоб літак приземлився в Смоленську. На сумніви, які висловив екіпаж літака, ця особа відповіла словами: "Я не можу доповісти про це шефові. Роби, що хочеш, та приземляйся".

Як відзначив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, можливо, Путін отримав нову інформацію про перебіг смоленської катастрофи.

28 грудня Посольство РФ у Варшаві заявило, що в Росії немає жодних невідомих раніше записів з кабіни польського Ту-154М, який розбився в Смоленську.

У смоленській катастрофі загинуло 96 осіб, в тому числі президент Польщі Лєх Качинський з дружиною. Польська делегація мала взяти участь у вшануванні 70-х роковин Катинського злочину.