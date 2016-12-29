Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя

Президент України підписав закон про Вищу раду правосуддя, який був прийнятий в обхід регламенту.

Про це повідомив нардеп Леонід Ємець на сторінці у Facebook.

"Президент підписав закон "Про вищу раду правосуддя"! Вітаю! Дивними зігзагами, але ми рухаємся вперед. В сторону верховенства права, чесного судочинства і справедливих суддів", - написав Ємець.

За його словами, план на 2017 рік: Закон про вибори нардепів за відкритими списками, Закон про Антикорупційний суд, Закон про Конституційний суд, Закон про адвокатуру.

"Написать, ми їх уже написали, тепер потрібно проголосувати", - наголосив Ємець.

У "бюджетну" ніч, 21 грудня, народні депутати прийняли проект закону "Про Вищу раду правосуддя" №5180.

Вища рада правосуддя - це новий колегіальний орган, який в рамках судової реформи прийде на зміну Вищій раді юстиції.

За відповідний законопроект проголосували 271 нардеп. Ініціатором закону виступив президент України Петро Порошенко. Закон був прийнятий по процедурі Ad hoc.

Ad hoc - це можливість парламенту прийняти рішення про одноразове відхилення від процедури, передбаченої регламентом Ради. Наприклад, для прискорення розгляду невідкладних питань або для більш тривалого опрацювання складних законопроектів.

22 грудня Верховна Рада відхилила постанову народного депутата Юрія Левченка про скасування прийняття закону №5180 "Про Вищу раду правосуддя", який проголосували в обхід стандартних процедур регламенту.