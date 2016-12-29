Рева доручив виплатити гроші сім'ям загиблих ветеранів АТО до кінця дня

До кінця четверга грошова компенсація для інвалідів війни та сімей загиблих військовослужбовців АТО має бути виплачена в повному обсязі.

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, повідомляє Укрінформ.

«У нас закінчується бюджетний рік, і сьогодні останній день, коли повинні здійснюватися проплати. Я хотів би звернути увагу на те, що в нас по кількох областях, зокрема у Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, - існує нагальна необхідність до кінця дня перерахувати кошти для сімей загиблих ветеранів АТО та інвалідів війни на загальну суму майже 50 млн грн на придбання для них житла. В еквіваленті це 74 квартири для цих людей. Це для вас наразі - завдання номер один», - наголосив Рева, звертаючись до керівників областей.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.