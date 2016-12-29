Росія заявила про припинення вогню та мирні переговори у Сирії

Президент Росії Володимир Путін заявив про підписання документів про припинення вогню та мирних переговорах у Сирії.

За словами президента РФ, кілька годин тому були підписані три документи, передає "Интерфакс".

"Перший документ між сирійським урядом та опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської республіки. Другий документ - це комплекс заходів з контролю за режимом припинення вогню. І третій документ - заява про готовність до початку мирних переговорів з сирійського врегулювання", - заявив він на зустрічі з головами Міністерства закордонних справ та Міноборони Росії.

Путін також зазначив, що домовленості про припинення вогню у Сирії дуже крихкі, і вимагають особливої уваги.

"Всі досягнуті домовленості, ми це з вами прекрасно розуміємо, що вони дуже крихкі, вони потребують особливої уваги і терпіння, професійного підходу до цих питань і постійного контакту з нашими партнерами", - сказав президент РФ.