Штайнмаєр підтримав Керрі щодо подолання конфлікту між Ізраїлем та палестинцями

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився на підтримку заклику держсекретаря США Джона Керрі щодо подолання конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

"Промова Керрі - це водночас застереження і завдання. Застереження, що рішення "двох держав" не повинне звестися до порожньої формули. І завдання для обох боків - чітко заявити про підтримку рішення "двох держав" і вжити конкретних заходів, аби підкріпити цю заяву", - заявив Штайнмаєр.

Глава німецького МЗС зазначив, що Керрі "від початку свого перебування на посаді невтомно працював задля мирного вирішення конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями".

Нагадаємо, Керрі заявив, що конфлікт на Близькому Сході можна вирішити лише шляхом створення двох держав для двох народів.