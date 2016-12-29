Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше 6 січня, - Артеменко

Студія «1+1» має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 6 січня 2017 року. Про це заявив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення України Юрій Артеменко у Facebook.

"Ще два тижні тому (15 грудня 2016 р.), ліцензія каналу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. За це одностайно проголосували всі члени Національної ради. Згідно зі ст. 33 ЗУ «Про телебачення та радіомовлення» бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату НЕ РАНІШЕ ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору - тобто не раніше 29 грудня. За ст. 32 цього ж Закону бланк ліцензії має бути виданий заявнику після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, тобто випискою Державної казначейської служби України, яка була отримана 26.12.2016 р. Резюмуючи – «Студія «1+1» має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 06 січня 2017 р.", - зазначив Артеменко.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк в коментарі «Дню» заявила, що немає жодних підстав позбавляти канал мовлення в ефірі.

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