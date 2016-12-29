Сирійська армія припиняє всі військові операції з 30 грудня

Сирійська урядова армія припиняє всі військові операції на території країни з опівночі 30 грудня.

Про це йдеться у заяві командування, опублікованого державним сирійським агентством SANA.

"Угода про припинення вогню направлена на створенні належних умов для підтримки політичного діалогу щодо кризи в Сирії", - йдеться у заяві.

В той же час підкреслюється, що угода про припинення вогню не розповсюджується на угруповання "Ісламська держава" і "Джабхат Ан-Нусра", і пов'язані з ними групи.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін повідомив, що сторони сирійського конфлікту підписали угоду про припинення вогню і готовність розпочати мирні переговори.