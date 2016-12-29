Третій "чорний ящик" російського Ту-154 зруйнований, - ЗМІ

Третій бортовий самописець, який перебував у хвості літака Ту-154 Міноборони РФ, що впав у Чорне море, зруйнований.

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на джерело в силових структурах.

"Від третього чорного ящика виявлено плівку, що свідчить про його руйнування", - сказав джерело.

"Третій "чорний ящик", який перебував у хвостовій частині, дублює параметри двох інших, які перебувають в Москві. Виявлено його плівку, яка сильно деформована, але вона підлягає розшифровці", - уточнили в силових структурах.

Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного й основного (параметричного) - задовільний.

Співрозмовник агентства додав, що їх розшифровка буде завершена найближчим часом.

Напередодні в Міноборони РФ повідомили, що другий бортовий самописець літака Ту-154, що зазнав катастрофи 25 грудня, піднято з дна Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ в Чорному морі.

Нагадаємо, літак Міноборони Ту-154 25 грудня вилетів з аеропорту Адлера і зник з радарів через 2 хвилини після зльоту.

Пізніше стало відомо, що авіалайнер зазнав катастрофи в Чорному морі. На борту літака перебували 92 особи.