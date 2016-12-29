У Львові відкрили виставку ікон Уляни Нищук-Борисяк

Експозицію з образів, писаних на старих дошках, розгорнули у Свічковій мануфактурі, що на площі Музейній, 1.

Авторка – випускниця Коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. Івана Труша та Львівської академії мистецтв. Вчилася фаху у Дмитра Парути, Альфреда Максименка та Любомира Медведя.

Професійна сфера зацікавлень Уляни Нищук-Борисяк – станковий, монументальний і сакральний живопис, філософія мистецтв, дослідження етнокультур.

Мистецькі пріоритети – асоціативні властивості мистецького образу, антропоцентричні тенденції у мистецтві, синтез давнього і сучасного.

Сповідує принципи: «Любити так, ніби тебе ніколи не зраджували. Працювати, так наче тобі не потрібні гроші. Танцювати так, наче тебе ніхто не бачить. Співати так, наче тебе ніхто не чує. Жити так, наче живеш в РАЮ…».

Активно виставляється з 2001 року у Львові і Києві. Мала кілька персональних показів – в Україні та за кордоном. Завжди долучається до традиційного львівського святкового мистецького марафону «Від Романа до Йордана». Часто «гостює» у львівській Галереї сучасного сакрального мистецтва ICONART. Шукає себе у мистецтві і знаходить! «Пошуки Уляни інтуїтивні, емоційні, живі, окреслені сміливими й динамічними порухами пензля, насичені яскравими барвними акцентами, несподіваними композиційними прийомами, й надають оригінального авторського звучання прадавнім універсальним мотивам християнської культури», – написала про одну з виставок художниці мистецтвознавець, викладач курсів «Богослов’я ікони», «Іконографія Старого Завіту», «Іконографія Нового Завіту», «Іконографія святих» Марія Цимбаліста.

Виставку Уляни у Свічковій мануфактурі присвячено Різдву і, звичайно ж, Адвенту, а це, нагадаємо, час очікування народження Ісуса Христа. Однією з прекрасних традицій цього періоду є плетіння вінка з хвойних гілочок, в який вв'язуються чотири свічки – зі кількістю неділь у Рідзвяному пості. Кожну неділю запалюють по свічці. Останню, четверту, – у Різдвяний вечір.

Оглянути ікони пензля Уляни Нищук, також подумки поринути у світлий празник Різдва, а заразом – придбати до свят вподобані свічки у Мануфактурі на площі Музейній, 1 можна до 10 січня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА