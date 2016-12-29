У Литві депутати хочуть скоротити обсяг російських програм на ТБ

У Сеймі Литви зареєстровано поправку до Закону про інформування суспільства, яка пропонує скоротити кількість російської продукції на телебаченні.

Про це повідомляє Baltic News Service.

Згідно з проектом, офіційними мовами Євросоюзу (ЄС) має бути не менше 90% обсягів телепрограм, що ретранслюються, у кожному пакеті програм, пропонованих трансляторами, за винятком спеціалізованих (тематичних пакетів).

"Нам потрібно інтегруватися в європейський інформаційний простір, і це один зі шляхів досягнення цієї мети.

Ми знаходимося під дуже сильним інформаційним впливом третіх держав, тому ми впевнені, що такі дії будуть дуже корисними для нашого суспільства, це буде сприяти інтеграції в європейський простір", - сказав один з ініціаторів поправки - консерватор Лауринас Кащюнас.

Він також не вважає, що пропозиція скоротити кількість російської продукції викличе невдоволення в суспільстві.

"Треті країни зі сходу, конкретно Росія, чинить на нас величезний вплив. Я сподіваюся, що на цей раз Сейм прийме рішення", - сказав він.

Повідомляється, що в даний час закон передбачає, що при ретрансляції телепрограм ретранслятори повинні віддавати пріоритет офіційним мовам ЄС, але пропорції не встановлені.