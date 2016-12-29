У новорічну ніч українці зможуть побачити на небі комету

У новорічну ніч жителі Північної півкулі Землі, в тому числі українці зможуть побачити комету на небі поблизу Місяця.

Про це повідомляє CNN з посиланням на NASA.

Однак побачити комету 45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková (Хонда-Мркоса-Пайдушакова) неозброєним оком буде неможливо, для цього потрібен буде телескоп.

"Навіть якщо ви не фанат новорічних феєрверків, то у вас буде інша причина подивитися у новорічну ніч на небо. У NASA повідомили, що в той час, коли люди будуть зустрічати Новий рік, комета буде знаходитися поблизу Місяця і буде помітною для тих, хто дивиться на захід", - йдеться в повідомленні.

Комета названа на честь астрономів, які виявили її в 1948 році.