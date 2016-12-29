У Нью-Йорку встановили один із найголовніших новорічних символів - кришталеву кулю

На Таймс-Сквер у Нью-Йорку встановили один із найголовніших символів зустрічі нового року – кришталеву кулю. Майстри вже закінчили монтаж трикутників, із яких складається куля. Вони зроблені із вотер-фордського кришталю, який може витримати штормові вітри, дощ і низькі температури. Усього їх понад 2,5 тисячі.

Дизайн кулі міняється щороку. На 2017-й головна тема дизайну звучить як "Дар Доброти". Організатори пояснюють, що обрали цю тему, щоб новий рік був добрішим до людства, аніж непростий 2016-й.

Куля важить понад 5 тонн, у діаметрі – 3,7 метра. У Новорічну ніч куля опускається вниз спеціальним флагштоком. Спуск починається о 23:59, і триває хвилину – рівно до настання Нового року. Вперше таку церемонію провели у 1907-му році. І перерву робили лише на два роки – під час Другої світової.

"Це дивовижне видовище. Коли ви стоїте внизу на Таймс-Сквер – ця куля здається маленькою. Але це дуже великий символ для цілого світу. Це – промінь світла у темряві, вихід із глухого кута. Це якесь символічне перезавантаження свідомості, коли ми вимикаємо світло, а тоді – вмикаємо його знову, і починається новий етап", – розповів президент Times Square Alliance Тім Томпкінс.

Джерело: 5.ua