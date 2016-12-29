Україна передала ОРДЛО 15 осіб, - СБУ

Україна у форматі обміну «п'ятнадцять-нуль» передала представникам т.зв. Л/ДНР прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь у незаконних угрупованнях.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

"Українська держава пішла на такий жест доброї волі з надією остаточно "розморозити" процес обміну полоненими, який блокувався бойовиками. Ми готові йти на поступки в цьому питанні, аби найшвидше повернути наших бранців до родин", - наголосив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За його словами, Україна також ініціювала обмін 58 підтверджених бойовиками заручників на 228 прихильників сепаратистів.

"СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят", - запевнив Грицак.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.