Україна переходить на європейські правила транзиту товарів

У рамках системної реформи митниці в Україні впроваджуються європейські стандарти транзиту товарів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Документом передбачено використання в Україні окремих типів митних декларацій, аналогічних тим, що використовуються у ЄС для процедури спільного транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенцій.

Також передбачається здійснення в Україні митних формальностей з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заснованих на європейських технологіях і які функціонують на міжнародному рівні.

Прийняття законопроекту дозволить Україні розпочати процес впровадження в Україні європейських правил транзиту товарів (у тому числі розробку ІТ-рішень та дослідну експлуатацію європейської системи), який має завершитись офіційним запрошенням про приєднання до зазначених Конвенцій.

Участь України у єдиному режимі транзиту матиме низку переваг:

- Гарантії, видані українськими банками, будуть дійсні на території усіх Договірних сторін Конвенцій;

- Відсутність необхідності декларування експортних товарів на кордоні ЄС (це буде здійснюватися в Україні, при експортному відправленні).

- Вирішується питання обміну інформацією про товари, що переміщуються через спільний кордон України та країн-членів ЄС.

- Застосування європейських транзитних правил дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента.

- Українська митниця, в свою чергу, також зменшить кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитними переміщеннями, та отримуватиме від митниць інших країн попередню інформацію про вантажі ще до перетину ними українського кордону.