Україна та Польща продовжили роботу пішохідного пункту пропуску

Прикордонні відомства України та Польщі погодили термін продовження на 6 місяців - до 30 червня 2017 року - пілотного проекту, за яким в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" здійснюється оформлення осіб, які перетинають українсько-польський кордон у пішому порядку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів – Долгобичув" був запроваджений 1 липня 2015 року.

"Продовження терміну реалізації цього пілотного проекту сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин жителів прикордоння України та Польщі", - повідомляє прес-служба.

Раніше повідомлялося, що польське прикордонне відомство звернулося до України з проханням не продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув".