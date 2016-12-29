"Укрзалізниця" отримає 4 млрд грн кредиту від "Укргазбанку"

ПАТ “Укрзалізниця” уклало з АБ “Укргазбанк” угоду про залучення кредитних ресурсів на 4 млрд грн.

Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

За даними відомства, 27 грудня 2016 року ПАТ “Укрзалізниця” та АБ “Укргазбанк” підписали кредитний договір, що передбачає надання фінансування товариству у розмірі 4 млрд грн на термін п'ять років.

У відомстві зазначили, що даний кредит є першим залученням позикових коштів з моменту створення товариства. У рамках укладеного договору "Укрзалізниця" та Укргазбанк остаточно врегулюють питання щодо реструктуризації простроченого фінансового боргу, попередньо створеного залізницями України, правонаступником яких є товариство, перед банком на суму близько 520 млн грн.

Залучення кредиту від Укргазбанку є одним з етапів реалізації програми реструктуризації місцевого боргу Товариства, яку члени правління Укрзалізниці презентували 22 листопада 2016 року у Лондоні під час зустрічі з бондхолдерами.