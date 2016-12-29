В "АТБ" назвали брехнею повідомлення про затримання їхнього топ-менеджера

Інформація про нібито затримання працівниками СБУ Олександра Токаря, члена ради директорів корпорації "АТБ", не має під собою ніяких реальних підстав і є відвертою брехнею

Про це повідомляє офіційна сторінка мережі "АТБ".

"Дана інформація не має під собою ніяких реальних підстав і є відвертою брехнею. Олександр Токар, який дізнався про своє "затримання" з інтернет-публікацій, продовжує працювати в штатному режимі", - повідомили у мережі.

"АТБ" вже готує документи для передачі до контролюючих, правоохоронних та судових органів щодо притягнення до відповідальності за шкоду діловій репутації, а також поширення недостовірної інформації про приватних осіб, які є співробітниками підприємства.