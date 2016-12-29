В ОБСЄ заявили про потужну кібератаку на організацію

Організація з безпеки і співробітництва в Європі постраждала від потужної кібератаки на початку листопада.

Про це повідомила 28 грудня прес-секретар ОБСЄ Урсула Фрезе в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Фрезе, ОБСЄ стало відомо про серйозний інцидент щодо інформаційної безпеки, який порушив конфіденційність її ІТ-мережі. Але, зазначила вона, кібератака не порушила роботу організації.

"ОБСЄ могла працювати, оскільки її комп'ютерна мережа не була пошкоджена під час атаки", - зазначила вона.

Згідно з інформацією Le Monde, західні спецслужби вважають, що російська хакерська група APT28 відповідальна за цю кібератаку. За інформацією французького видання, саме ця група хакерів стоїть за атаками на керівництво Демократичної партії під час президентської кампанії в США.

Представник ОБСЄ не змогла підтвердити ці звинувачення.