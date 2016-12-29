В окупованому Криму суд продовжив термін утримання під вартою для Сулейманова

В окупованому Криму суд прийняв рішення про продовження терміну утримання під вартою для Редвана Сулейманова, якого окупаційні власті називають "диверсантом".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Сулейманова Еміль Курбедінов.

"Редвану Сулейманову - арештованому ФСБ в цьому році "диверсанту" - суд безпідставно продовжив арешт до 30 січня 2017 р. ФСБ стверджує, що Сулейманов завдав Росії, в тому числі і ФСБ, збиток в розмірі понад 4 млн. рублів", - йдеться у повідомленні адвоката.

Нагадаємо, МЗС України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з репресіями, що тривають, незаконними затриманнями, обшуками й арештами, а також тортурами й жорстоким поводженням щодо громадян України і вимагає їх негайного звільнення.