В Україні перші платні дороги можуть з'явитися вже за 2-3 роки, - Омелян

Міністерство інфраструктури веде перемовини з двома інвесторами, які готові як експеримент побудувати перший відрізок платних доріг в Україні.

Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю Цензор.нет.

«У нас проведено переговори з двома компаніями західними, які теоретично готові спробувати (побудувати платні дороги. - Ред.), як воно піде в Україні - взяти невеликі відрізки, декілька десятків кілометрів для того, щоб просто мати експеримент. Я думаю, що наступного року ми почнемо з ними цю роботу», - сказав Омелян.

Він підкреслив, що інвестори зможуть почати будувати через рік, а дорога буде через два-три роки. Паралельно з перемовинами з інвесторами ведеться робота над новим концесійним законодавством.

«Я думаю, що закон буде десь у березні-квітні, дай Бог, представлений у Верховній Раді. Планувався на грудень, але трошки не встигає та міжнародна юридична компанія, яка взялася за його розробку. Це буде базою для концесійних доріг. Концесійні дороги можливі лише паралельно до наявних державних безплатних доріг», - зазначив міністр.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" отримає 4 млрд грн кредиту від "Укргазбанку".