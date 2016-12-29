В Ужгороді презентували "Карпатську різдвяну симфонію"

У Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді майстри образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва краю представили вчора свої творчі доробки, присвячені новорічно-різдвяній тематиці.

В експозиції - близько сотні творів закарпатських майстрів, виконаних у різних жанрах, стилях та колористиці, але всі їх об’єднує єдиний тематичний орієнтир, пов’язаний із новорічними й різдвяними святами, що й було основною вимогою організаторів експозиції – Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури музею народної архітектури та побуту, - наголосили на відкритті виставки керівники цих закладів Ганна Дрогальчук та Василь Коцан.

На урочисте відкриття різдвяної виставки зібралися численні шанувальники декоративно-ужиткового мистецтва, митці, представники інтелігенції та ЗМІ. Виступаючі наголошували на тому, що ця виставка є своєрідним оберегом, завдяки якому кращі народні традиції відзначення найголовнішого свята у житті закарпатців – народження Ісуса Христа – вдається не тільки зберегти, але й привити любов до нього у сучасників.

Митець і письменник Петро Ходанич розповів присутнім про історію декоративно-ужиткового мистецтва на Закарпатті, а заступник начальника управління культури Закарпатської облдержадміністрації Іван Канюка, вітаючи присутніх зі знаковою святково-мистецькою подією, запросив усіх долучитися до новорічно-різдвяного проекту «Василля», який цьогоріч вперше відбудеться в Ужгороді на Старий новий рік.

Відвідувачі виставки мали прекрасну нагоду поринути у казковий світ новорічних свят, споглядаючи творчі доробки – різьбу по дереву, вишивку, кераміку, живопис тощо майстрів народної творчості краю Наталії Стегури, Емми Левадської, Ласло Шипа, Петра Ходанича, Марії Купарь, Сергія Глущука, Костянтина Ковгана, Андрія Зубенка, Лариси Якоб, Ольги Євчак, Ірен Гачі, Розалії Ковач, Надії Кіс, Марії Поп, Ганни Торішньої, Ілони Банги, Лейли Аміт, Олени Кабаль, Марії Вінтоняк, Марії Шимон, Василя Титора, Івана Бізоні та інших. Святкового настрою додали й колядки у виконанні солістки ансамблю народної пісні «Розмарія» Закарпатського ООМЦК Василини Голянич та лауреата міжнародних і всеукраїнських пісенних конкурсів і фестивалів Віри Сентипал.

В експозиції виставки представили свої роботи й члени громадськимх організацій «Товариство захисту прав осіб з інвалідністю «Надія», «Паралельний світ», які створили «Вертеп», оригінальну ялинку з різдвяними мотивавми, вирізану з картону.

Помилуватися різнобарвною експозицією ужгородці та гості міста можуть упродовж новорічно-різдвяних свят.

Оксана ДУДАШ, Ужгород, для «Дня» Фото Василя ІЛЬНИЦЬКОГО