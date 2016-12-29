Вашингтон запровадив нові санкції проти Росії

Президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Білий дім.

В американському Мінфіні зазначили, що обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.

Крім того, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника американської адміністрації.

За інформацією ЗМІ, громадяни РФ будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциско протягом 72 годин.

Також зазначимо, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ввела додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

"З-за триваючої гібридної агресії РФ проти України Рада національної безпеки і оборони України ввів додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора. Зокрема, застосовано санкції проти осіб, незаконно обрані в Державну думу Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим р. і Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, які були незаконно перереєстровані по російському законодавству. Також введені санкції щодо російських посадових осіб правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного змісту українських громадян у Росії", - йдеться в повідомленні.