Внаслідок теракту у Китаї загинуло 5 людей

Внаслідок терористичного акту у західному регіоні Китаю Синьцзян загинуло п’ятеро людей. Про це повідомили в уряді регіону, пише Reuters.

"Уряд Синьцзяну поінформував, що інцидент трапився близько 5 вечора на півдні регіону. Зазначається, що четверо «головорізів» заїхали на авто у двір офісу Комуністичної партії та привели у дії вибуховий пристрій, однак усі були застрелені", - наголошує Reuters.

Агентство додає, що три інші людини отримали поранення і одна – загинула.

"Наразі порядок відновлено", - запевнили в уряді.

Reuters нагадує, що в результаті протистоянь між меншиною мусульман-уйгурів та китайцями-хань у Синьцзяні впродовж останніх років загинули сотні людей, однак уряд намагається замовчати ці факти.

Нагадаємо, Китай рішуче налаштований посилити контроль за інтернетом та її користувачами.