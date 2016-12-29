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З наступного року в Україні закривають ще 1 телеканал

29 грудня, 2016 - 10:16

Телеканал UBR з 1 січня 2017 року припиняє мовлення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook випусковий редактор телевізійного каналу UBR Сергій Шинкар.

"Під ялиночку — новиночка, закрили UBR, сиротиночку...", — йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису він також уточнив, що закривають повністю канал з 1 січня 2017 року.

"Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", — написав Шинкар.

Нагадаємо, медіагрупа "1+1", яка належить олігарху Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року закриває проект іномовлення Ukraine Today.

Джерело: День
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