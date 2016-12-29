За добу бойовики 50 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

У зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Мар'їнку та Водяне. З 82 міліметрових - Красногорівку, Талаківку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар'їнку.

На Донецькому напрямку з 120 міліметрових мінометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по українських позиціях в районі Луганського. З гранатометів - по Майорську, а зі стрілецької зброї - поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого і Новоселівки Другої. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення.

На Луганському напрямку з озброєння БМП терористи обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське, Станицю Луганську і Малинове.