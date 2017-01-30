6 лютого Рада ЄС обговорить збільшення підтримки для України

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає Європейська правда.

"Рада ЄС розгляне ситуацію в Україні. Очікується, що буде надана оцінка прогресу в здійсненні програми реформ в Україні за минулий рік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, міністри обговорять, яким чином збільшити ефект від підтримки ЄС для України.

"Зокрема, вони оцінять підтримку ЄС у виконанні Мінських угод", - повідомили в Раді ЄС.

Рада ЄС також обговорить політичну ситуацію в Лівії через рік після формування уряду національної злагоди.

Крім того, міністри обговорять ситуацію в Єгипті та перспективу розвитку відносин між Каїром та Брюсселем.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Європейський союз повинен заблокувати проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який дасть Кремлю геополітичні та фінансові важелі впливу на Німеччину, Польщу і Словаччину.